2020-03-15T14:38:43+03:00
Общество

«Люди могли погибнуть»: в Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на иномарку

Юристы советуют владельцу требовать компенсацию
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Авто серьезно повреждено.Авто серьезно повреждено.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В воскресенье, 15 марта, ЧП произошло на трерритории военного городка в Новосибирске: там на иномарку Toyota Harrier с крыши рухнула снежная глыба. В итоге у авто погнулась крыша, покосились двери и разбились стекла. Фото и видео случившегося зозяин авто разместил в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- А если бы в этот момент проходили люди, то они могли просто погибнуть, - возмущается новосибирец. - Подскажите, как привлечь к ответственности управляющую компанию?

С этим вопросом мы обратились к юристу Андрею Краснопевцеву:

- Прежде всего, не уезжая с места ЧП, нужно снять все повреждения на фото и видео. Следующий шаг: вам нужно будет заказать независимую экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесен вашей машине. Параллельно с этим вы выясняете, кто отвечает за это здание. За три дня до экспертизы вы оповещаете эту организацию телеграммой с точным указанием места и времени осмотра автомобиля о проведении экспертизы. Далее, когда экспертиза будет готова, пишите в организацию претензию с требованием возместить сумму ущерба. Если компания отказывается, то подаете в суд.

В Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на Toyota Harrier.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Люди могли погибнуть»: в Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на иномарку
Новосибирская судья Инна Петрунина может попасть под следствие за разглашение гостайны
В центре Новосибирска столкнулись две легковушки: пострадали маленькие дети
Стало известно, когда зрителям «Глобуса» вернут деньги за сорванный из-за пожара спектакль
«Мужчины предлагают сумки донести»: сибирячка подняла штангу весом в три раза больше себя
Министр образования: в новосибирских школах с понедельника объявят свободное посещение
В Барабинске «Скорая помощь» не смогла проехать к пациенту из-за заваленной снегом дороги
Новосибирец на иномарке врезался в сугроб: соседи час держали его до приезда полиции
«Ему нужна помощь»: в Новосибирске пропал пенсионер с косоглазием
А им не холодно: страусы, гуляющие по заснеженной дороге, рассмешили соцсети
Долг перед клиникой огромный: волонтеры просят помочь оплатить операцию собаке Рыжуле
На хлеб не намажешь: сибиряк пытался пронести в СИЗО телефон в упаковке масла
«Я не могу выйти из дома»: новосибирскую писательницу лечат от коронавируса
Новосибирцы смогут уехать на автобусе в Казахстан только по загранпаспорту