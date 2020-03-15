«Люди могли погибнуть»: в Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на иномарку

15 Март 2020 2020-03-15T14:38:43+03:00

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В воскресенье, 15 марта, ЧП произошло на трерритории военного городка в Новосибирске: там на иномарку Toyota Harrier с крыши рухнула снежная глыба. В итоге у авто погнулась крыша, покосились двери и разбились стекла. Фото и видео случившегося зозяин авто разместил в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- А если бы в этот момент проходили люди, то они могли просто погибнуть, - возмущается новосибирец. - Подскажите, как привлечь к ответственности управляющую компанию?

С этим вопросом мы обратились к юристу Андрею Краснопевцеву:

- Прежде всего, не уезжая с места ЧП, нужно снять все повреждения на фото и видео. Следующий шаг: вам нужно будет заказать независимую экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесен вашей машине. Параллельно с этим вы выясняете, кто отвечает за это здание. За три дня до экспертизы вы оповещаете эту организацию телеграммой с точным указанием места и времени осмотра автомобиля о проведении экспертизы. Далее, когда экспертиза будет готова, пишите в организацию претензию с требованием возместить сумму ущерба. Если компания отказывается, то подаете в суд.

В Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на Toyota Harrier.

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