В центре Новосибирска столкнулись две легковушки: пострадали маленькие дети

15 Март 2020 2020-03-15T10:39:56+03:00

Сейчас им оказывают помощь медики

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 15 марта, серьезная авария произошла в центре Новосибирска: там в 12.20 столкнулись две легковушки - Toyota Corolla Spacio и ВАЗ-2107.

- Водитель ВАЗа-21074 ехал по улице Фрунзе со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Семьи Шамшиных. Возле дома №96 по улице Фрунзе он столкнулся с Toyota Spacio, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Удар был настолько сильным, что без пострадавших, увы, не обошлосью Травмы получили двое детей, которые ехали в ВАЗ-2107 - трехлетняя девочка и трехмесячный мальчик.

- Насколько серьезные у детей травмы, пока неизвестно: их осматривают медики, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Серьезные повреждения получили и машины: у автомобилей разбиты передние части, один из них развернуло. На месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU