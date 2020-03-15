2020-03-15T06:34:16+03:00
Общество

В Барабинске «Скорая помощь» не смогла проехать к пациенту из-за заваленной снегом дороги

Ролик со злоключениями медиков очевидцы выложили в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Скорая не смогла проехать из-за снега. Фото: «Инцидент Новосибирск».Скорая не смогла проехать из-за снега. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В Барабинске ЧП приключилось с врачами «Скорой помощи»: в субботу, 14 марта, медики из-за занесенной снегом дороги у дома №287 на улице Карла Маркса не смогли проехать к пациенту. Об этом сельчане рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

- «Скорая помощь» дальше проехать не смогла и развернуться тоже. Мой папа открыл ворота, выгнал свой автомобиль, чтобы они смогли развернуться. Далее врачи поехали с другой стороны улицы, но там тоже тупик, - объяснила подписчица паблика Наталья. Девушка добавила, что ее папе приходится постоянно самому чистить дорогу у своего дома.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили в отделение скорой медицинской помощи Барабинской ЦРБ, чтобы узнать, как часто машины медиков попалают в ЧП из-за нечищеных дорог. Однако оперативно комментарий там не удалось получить:

- Сейчас у нас много вызовов: ситуацию в понедельник может прокомментировать главный врач, - пояснили в отделении корреспондентам КП-Новосибирск.

В Барабинске скорая не смогла проехать в пациенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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