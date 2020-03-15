Новосибирец на иномарке врезался в сугроб: соседи час держали его до приезда полиции
Неприятный инцидент произошел в субботу, 14 марта, во дворе дома №41 на улице Толбухина: там дебош устроил пьяный новосибирец. Видео происходившего очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»
- Нетрезвый водитель врезался в сугроб. От дальнейший похождений его сдерживают местные жители, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Они удерживали его больше часа.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:
- Зачем его удерживать-то? Забрать ключи, и пусть спать идёт спокойно.
- Забирать ключи у таких водителей нужно в месте с правами и машиной.
Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, чем закончилась эта история и что сейчас грозит водителю.
Соседи час удерживали пьяного водителя до приезда полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU