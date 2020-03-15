Новосибирец на иномарке врезался в сугроб: соседи час держали его до приезда полиции

15 Март 2020 2020-03-15T05:31:00+03:00

Водитель врезался в сугроб в Дзержинском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Об этом очевидцы рассказали в соцсетях

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Неприятный инцидент произошел в субботу, 14 марта, во дворе дома №41 на улице Толбухина: там дебош устроил пьяный новосибирец. Видео происходившего очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

- Нетрезвый водитель врезался в сугроб. От дальнейший похождений его сдерживают местные жители, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Они удерживали его больше часа.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Зачем его удерживать-то? Забрать ключи, и пусть спать идёт спокойно.

- Забирать ключи у таких водителей нужно в месте с правами и машиной.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, чем закончилась эта история и что сейчас грозит водителю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766449" frameborder="0"></iframe> Соседи час удерживали пьяного водителя до приезда полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU