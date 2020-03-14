2020-03-14T20:04:31+03:00
Общество

«Ему нужна помощь»: в Новосибирске пропал пенсионер с косоглазием

О его местонахождении неизвестно уже сутки
Анна ПАШАГИНА
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Геннадия Владимировича Евдокимова ищут больше суток. Фото: «Маяк».Геннадия Владимировича Евдокимова ищут больше суток. Фото: «Маяк».
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В Новосибирске поисковый отряд «Маяк» просит новосибирцев помочь в поисках 67-летнего пенсионера Геннадия Владимировича Евдокимова. Он ушел из дома в пятницу, 13 марта года и пропал.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно, дезориентрован. Его ищут родственники, - сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

Приметы пропавшего пенсионера такие: рост 165 см, среднего телосложения, короткие седые волосы седые, зеленые глаза зелёные.

- Особые приметы мужчины - косоглазие левого глаза, сильная хромота, - уточняют поисковики. - Когда пенсионер вышел из дома по улице Пестеля в Заельцовском районе, то был одет в черную куртку с капюшоном, синие штаны с белыми лампасами, темно-коричневые ботинки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Геннадия Евдокимова, просят обратиться по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» - 8-951-393-09-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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