А им не холодно: страусы, гуляющие по заснеженной дороге, рассмешили соцсети
Сибирякам повезло снять страусов в одном из поселков под Новосибирском: видео появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Птицы, прогуливаясь по улице, сильно удивили проезжавших мимо мужчин, бурно отреагировавших на происходящее потоком нецензурных восклицаний, — пишет администратор группы.
Как сообщили авторы видео, оно было снято в поселке Чик. На кадрах видно, что страусы спокойно стоят на холодной земле и никуда не торопятся. Видео уже собрало больше 20 тысяч просмотров в социальных сетях.
Новосибирцы с юмором отреагировали на местную экзотику:
— Веселье, конечно!
— Чикская птицефабрика без ГМО.
— А говорили, что бройлер нынче обмельчал, - юморят комментаторы.
Под Новосибирском по дороге гуляют страусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU