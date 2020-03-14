2020-03-14T17:21:21+03:00
Общество

А им не холодно: страусы, гуляющие по заснеженной дороге, рассмешили соцсети

Ролик уже набрал больше 20 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Страусы удивили местны жителей. Фото: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Страусы удивили местны жителей. Фото: новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Сибирякам повезло снять страусов в одном из поселков под Новосибирском: видео появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Птицы, прогуливаясь по улице, сильно удивили проезжавших мимо мужчин, бурно отреагировавших на происходящее потоком нецензурных восклицаний, — пишет администратор группы.

Как сообщили авторы видео, оно было снято в поселке Чик. На кадрах видно, что страусы спокойно стоят на холодной земле и никуда не торопятся. Видео уже собрало больше 20 тысяч просмотров в социальных сетях.

Новосибирцы с юмором отреагировали на местную экзотику:

— Веселье, конечно!

Чикская птицефабрика без ГМО.

— А говорили, что бройлер нынче обмельчал, - юморят комментаторы.

Под Новосибирском по дороге гуляют страусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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