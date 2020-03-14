2020-03-14T15:32:37+03:00
Общество

Долг перед клиникой огромный: волонтеры просят помочь оплатить операцию собаке Рыжуле

Собаке дважды оперировали лапу: это обошлось в 51 тысячу рублей
Анна ПАШАГИНА
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До и после операции. Фото: «Приют для животных в Новосибирске».До и после операции. Фото: «Приют для животных в Новосибирске».
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Новосибирский приют просит помощи, чтобы оплатить дорогостоящую операцию собаке Рыжуле. Об этом сообщили в группе «Приют для животных в Новосибирске».

КАк рассказывают волонтеры, собаке повредил лапку кобель, с которым она ехала в одной клетке. Он сильно прикусил ее зубами, в итоге — рваная рана.

— Рыжуле сделали две операции на лапку. Долг перед клиникой остался огромный, — пишут администраторы в группе,

Собака месяц находилась в стационаре, и за ней ухаживали ветеринары. Однако швы заживали карайне плохо, и сейчас долг перед клиникой составляет 51112 рублей.

- Мы уже забрали Рыжулю домой. Собака даже не прихрамывает - это хороший результат после двух операций. Ждем, пока все окончательно заживет, - рассказала КП-Новосибирск хозяйка приюта Ольга.

Если вы хотите помочь опдатить долг перед ветклиникой за лечение Рыжули, свяжитесь с хозяйкой приюта по номеру телефона 8-913-377-91-37 (Ольга).

ИСТОЧНИК KP.RU

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