На хлеб не намажешь: сибиряк пытался пронести в СИЗО телефон в упаковке масла

14 Март 2020 2020-03-14T14:47:26+03:00

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В СИЗО-3 мужчина пытался пронести мобильный телефон: сделал он это оригинально — спрятал мобильный в упаковку масла.

— Однако сотрудники СИЗО-3, на основании ранее полученной информации, проверили человкув, который передавал продукты заключенном. В заводской упаковке фасованного масла были обнаружены сотовый телефон, 5 симкарт и USB-кабель, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Теперь правонарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей по статье 19.12 КоАП РФ — «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»

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ИСТОЧНИК KP.RU