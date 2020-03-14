Такси и две легковушки столкнулись у Коммунального моста в Новосибирске

14 Март 2020 2020-03-14T09:17:46+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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В субботу, 14 марта, возле Коммунального моста произошла серьезная авария: там столкнулись сразу три машины. Фотографии с места ДТП появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— На спуске с дамбы Коммунального моста столкнулись седан Lada Granta, брендированая машина такси и кроссовер Nissan X-Trail, — сообщают очевидцы в группе.

Как рассказали свидетели, Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Горской, и на его пути встретилась Lada Granta, которая ехала в сторону Блюхера.

— Пострадавших в аварии нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

А вот попавшим в аварию авто досталось: у Lada Granta повреждена правая задняя дверь, а Nissan X-Trail помял передний бампер.

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ИСТОЧНИК KP.RU