2020-03-14T08:37:26+03:00
Происшествия

«Это кошмар»: сибиряки нашли в общественном туалете останки расчлененного животного

В соцсетях предполагают, что кто-то убил косулю или козу
Анна ПАШАГИНА
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Останки найдены в туалете. Фото: «Подслушано Красноозерское»Останки найдены в туалете. Фото: «Подслушано Красноозерское»
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На одной из новосибирских трасс новосибирцы обнаружили страшную находку. В общественном туалете на дороге лежали остатки и внутренние органы копытного животного.

— Это туалет на перекрестке дороги 50к-17р и поворота на с. Локтенок. Я даже не представляю, что у человека в голове, чтобы такое сделать, — возмущается девушка в группе «Подслушано Краснозерское» в социальных сетях.

Зрелище не для слабонервных. В туалете лежат внутренние органы, остатки ног животного. Сибиряки предполагают, что это либо косуля, либо коза.

В комментариях люди не сдерживают эмоции:

— Это дело рук браконьеров.

— Кошмар какой!

— Не человек, а биомусор.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ему грозит срок»

КП-Новосибирск обратилась к юристу Марине Пьянковой. Она рассказал, что грозит человеку за убийство животного:

— Это, безусловно, уголовное дело. Статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Преступнику может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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