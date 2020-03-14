«Это кошмар»: сибиряки нашли в общественном туалете останки расчлененного животного
На одной из новосибирских трасс новосибирцы обнаружили страшную находку. В общественном туалете на дороге лежали остатки и внутренние органы копытного животного.
— Это туалет на перекрестке дороги 50к-17р и поворота на с. Локтенок. Я даже не представляю, что у человека в голове, чтобы такое сделать, — возмущается девушка в группе «Подслушано Краснозерское» в социальных сетях.
Зрелище не для слабонервных. В туалете лежат внутренние органы, остатки ног животного. Сибиряки предполагают, что это либо косуля, либо коза.
В комментариях люди не сдерживают эмоции:
— Это дело рук браконьеров.
— Кошмар какой!
— Не человек, а биомусор.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
«Ему грозит срок»
КП-Новосибирск обратилась к юристу Марине Пьянковой. Она рассказал, что грозит человеку за убийство животного:
— Это, безусловно, уголовное дело. Статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Преступнику может грозить лишение свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU