«Трогает лапами и ложится на живот»: реакция белого медведя на воду в бассейне позабавила соцсети
В новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило начали готовится к лету. Медведям уже набирают воду в бассейны. Начали с главы семьи белых любимцев зоопарка — Кая.
— Наш взрослый, большой Кай ведет себя как медвежонок: он бежит на звук воды, трогает ее лапами, подставляет голову под струю, ложится на живот и пытается окунуться в ту небольшую лужицу, которая образовывается в первые минуты, — сообщают на страничке зоопарка в социальных сетях.
На сегодняшний день температура воздуха позволяет запустить подачу воды в бассейн. Хотя медвежата еще и балуются с сугробами. Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги.
Чтобы наполнить бассейны потребуется несколько дней. Уже совсем скоро белые медведи смогут плавать и нырять.
Бассейны для медведей начали наполнять водой.
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ИСТОЧНИК KP.RU