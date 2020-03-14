2020-03-14T06:15:59+03:00
Дом. Семья

«Трогает лапами и ложится на живот»: реакция белого медведя на воду в бассейне позабавила соцсети

В Новосибирском зоопарке животным набирают воду в бассейн
Анна ПАШАГИНА
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Кай не может сдержать своей радости. Фото: Новосибирский зоопарк.Кай не может сдержать своей радости. Фото: Новосибирский зоопарк.
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В новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило начали готовится к лету. Медведям уже набирают воду в бассейны. Начали с главы семьи белых любимцев зоопарка — Кая.

— Наш взрослый, большой Кай ведет себя как медвежонок: он бежит на звук воды, трогает ее лапами, подставляет голову под струю, ложится на живот и пытается окунуться в ту небольшую лужицу, которая образовывается в первые минуты, — сообщают на страничке зоопарка в социальных сетях.

На сегодняшний день температура воздуха позволяет запустить подачу воды в бассейн. Хотя медвежата еще и балуются с сугробами. Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги.

Чтобы наполнить бассейны потребуется несколько дней. Уже совсем скоро белые медведи смогут плавать и нырять.

Бассейны для медведей начали наполнять водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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