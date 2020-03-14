В Новосибирск привезли медведицу, которая ходит по канату

14 Март 2020 2020-03-14T05:15:30+03:00

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В Новосибирский цирк приехала труппа артистов с программой «Морские забавы». Одним из главных номеров станет медведица Майя , которая пройдет по канату.

— Пять лет назад во время гастролей в Иркутске нам принесли ее еще медвежонком сотрудники МЧС. Они подобрали медвежат в тайге, их мама пропала. Так Майя стала артисткой цирка, — рассказал на пресс-конференции руководитель программы Александр Иванов.

В ходе беседы с журналистами артисты отметили, что цирк без животных существовать не может.

— Традиционный цирк не может существовать без животных. Я был поражен тем, что заграницей запрещают с ними работать. Это же неинтересно зрителю. Мы гуманно относимся к своим питомцам, ведь они наши партнеры. Готовы последнее ради них от себя оторвать, — говорит Александр Иванов.

Шоу «Морские забавы» стартует сегодня, 14 марта. Оно сделано в лучших традиция цирка. Программа получила широкое признание заграницей: на международном фестивале «Эхо Азии» — награду «За вклад в цирковое искусство», а в Китае — серебряный кубок, а на фестивале «Эхо Азии»

Артисты уже готовятся к первым выступлениям. Фото: Анна Пашагина.

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