2020-03-13T18:18:17+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистили от снега в Новосибирске 13 марта

За минувшие сутки в городе было вывезено 13 840 кубометров снега
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, какие улицы почистили в городе от снега 13 марта.Рассказываем, какие улицы почистили в городе от снега 13 марта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несмотря на то, что по календарю уже идет вторая неделя весны, сугробы до сих пор возвышаются на дорогах Новосибирска. Рассказываем, какие улицы почистили в городе от снега 13 марта.

— Сегодня, 13 марта, снег вывезли с таких улиц, как Ипподромская (от ул. Военная до спуска с ул. Семьи Шамшиных), Челюскинцев, Нарымская, Большевистская, Колхидская, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Первомайская, Гребенщикова, проспект Строителей, площадь Гарина-Михайловского, проспект Дзержинского (от ул. Комбинатской до ул. Трикотажной), а также с островков безопасности на ул. Мира, Аникина, Ватутина, остановки и пешеходных переходов на ул. Фадеева, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в городе было вывезено 13 840 кубометров снега. А также очищено 249 километров тротуаров, 64 парковки, 53 дождеприемника, 37 пешеходных переходов, 59 заездных карманов, 21 островок безопасности и 11 лестниц.

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, касающиеся уборки снега в городе, вы можете решить их, обратившись в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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