В Новосибирске пройдет выставка «Учебная Сибирь - 2020»

13 Март 2020 2020-03-13T17:09:34+03:00

Выставка образовательных организаций, литературы и оборудования для учебного процесса «Учебная Сибирь - 2020» - единственная за Уралом площадка, которая объединяет все виды и форматы учебных заведений, отраслевые производственные компании и учищихся

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Выставка знакомит со всеми возможностями современного образовательного пространства Сибири и позволяет увидеть лучшие педагогические решения и образовательные проекты, инициированные обучающимися.

Среди участников - НГТУ, СГУГиТ, СГУПС, СГУВТ, Сибирский институт управления РАНХиГС, ТГУ, Томский политехнический университет, Сибирский юридический университет, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна и др.

На площадке выставки пройдет престижный педагогический конкурс «Золотая медаль». Конкурс призван поощрять и поддерживать инициативы педагогов, которые позволяют повысить качество образования.

Фото предоставлено пресс-службой Экспоцентра.

Традиционно на площадке «Учебной Сибири» пройдут дни профориентации и профессионального самоопределения, в рамках которых будут проведены мастер-классы, презентации СПО и вузов. Программы развития творческого мышления, диагностики индивидуальных траекторий, мастер-классы специализированных учебных заведений, инженерная, дизайнерская и архитектурная лаборатории будут работать на выставке для развития талантов детей и взрослых.

К 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне в рамках «Учебной Сибири» журнал «Неизвестная Сибирь» и Исторический парк «Россия - моя история» подготовили цифровую интерактивную выставку «Неизвестная Россия». Выставка расскажет о неизвестных страницах истории России и Новосибирской области в военный период, а также откроет множество малоизвестных фактов. Дети смогут собрать интерактивный конструктор с военной техникой, прочитать настоящие письма с фронта и узнать о символах Победы. Главным экспонатом выставки станет 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, которая являлась основным орудием советской противотанковой артиллерии в начале войны.