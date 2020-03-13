Новосибирец лишился сотового после отдыха в сауне с незнакомой женщиной

13 Март 2020 2020-03-13T16:42:30+03:00

Новосибирец лишился телефона, после отдыха в бане в компании малознакомой женщины. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Новосибирец лишился телефона, после отдыха в бане в компании малознакомой женщины. Предприимчивая дама украла у задремавшего мужчины смартфон и сбежала.

— В полицию поступило сообщение о краже сотового телефона в сауне в Дзержинском районе города. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейским удалось установить, что телефон у мужчины пропал в тот день, когда он отдыхал в сауне в компании малознакомой 33-летней женщины. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она похитила его телефон и покинула сауну, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители задержали подозреваемую и поместили ее под стражу. Украденный телефон у женщины изъяли и возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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