Новосибирец лишился сотового после отдыха в сауне с незнакомой женщиной
Новосибирец лишился телефона, после отдыха в бане в компании малознакомой женщины. Предприимчивая дама украла у задремавшего мужчины смартфон и сбежала.
— В полицию поступило сообщение о краже сотового телефона в сауне в Дзержинском районе города. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейским удалось установить, что телефон у мужчины пропал в тот день, когда он отдыхал в сауне в компании малознакомой 33-летней женщины. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она похитила его телефон и покинула сауну, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранители задержали подозреваемую и поместили ее под стражу. Украденный телефон у женщины изъяли и возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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