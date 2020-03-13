«Обиделся, что зарплату не дали»: пенсионер получил срок за звонок о минировании ТЭЦ

13 Март 2020 2020-03-13T14:46:26+03:00

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Пенсионер из Новосибирска получил условный срок за ложный звонок о минировании ТЭЦ. Напомним, произошла эта история 22 сентября 2019 года. Звонивший 61-летний мужчина представился, назвал адрес проживания и рассказал, что якобы неизвестные готовят взрывы на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. На место выехала антитеррористическая группа, но угроза оказалось ложной.

Как потом рассказал пенсионер, с утра он выпил и позвонил начальнику ЧОПа, который оказывает услуги по охране ТЭЦ. Стал требовать якобы невыплаченную зарплату за два месяца, чтобы оплатить кредиты. Начальник отказал, и пенсионер разозлился. Как потом он объяснил следователям - решил потренировать охрану этих объектов. Звонившего задержали.

— Мужчина сразу признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также подсудимый должен выплатить более 1,2 тысячи рублей ущерба МВД, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз.

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ИСТОЧНИК KP.RU