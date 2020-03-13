«Молодец, парень»: школьник нашел деньги на улице и пытается отыскать их владельца в соцсетях
Новосибирский школьник нашел на улице деньги, и вместо того, чтобы, как ни в чем не бывало, положить их к себе в карман, попытался найти владельца. Сибиряк даже разместил пост в социальных сетях, рассчитывая, что потерявший средства человек, может узнать об этом таким образом.
— Я просто возвращался со школы и увидел, что на дороге лежат деньги. Сумма не большая — около 600 рублей, но все же. Первым делом я подумал, что кто-то потерял и начал расспрашивать тех, кто был рядом, оставил свои контакты на случай того, если кто-то будет искать. Потом подумал, что стоит написать в местный паблик Вконтакте, вдруг там заметит владелец. Если честно, я думаю, что так поступил бы каждый добрый человек на моем месте, — рассказал КП-Новосибирск Максим Бериков.
Деньги парень нашел около площадки рядом с домом по адресу улица Коптюга, 19. Фото: Максим Бериков
Деньги парень нашел вчера, 12 марта, около площадки рядом с домом по адресу улица Коптюга, 19. К сожалению, хозяин потерянных купюр так и не дал о себе знать. По словам Максима, если он не появится, то найденную сумму он отдаст в приют для животных.
На пост парня в паблике «Сообщество Академгородка» сибиряки отреагировали очень бурно. Некоторые люди похвалили школьника за честность, а некоторые предлагали свои варианты действий на случай, если хозяин денег так и не найдется:
— А не лучше ли было вообще не трогать?
— Молодец парень, так держать!.
— Нужно было отнести эти деньги в полицию, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU