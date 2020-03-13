Душ — в карман, кухню и комнату — в пакет: сибиряков удивили необычным автодомом

13 Март 2020 2020-03-13T11:38:34+03:00

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На выставке «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири-2020» был представлен необычный дом на колесах: охотники и рыбаки называют его жилой капсулой.

Внутри ноу-хау находится комната на двух человек: к ней прилагаются полки, небольшое окно. Кроме того, в доме на колесах есть свет и электричество: можно включить музыку или телевизор. Сзади жилой капсулы размещается настоящая кухня: плита, умывальник с горячей и холодной водой и полки для посуды.

— Особенность капсулы в том, что она может заряжаться не только от генератора, но и от солнца. Ведь мы едем отдыхать на природу от цивилизации, но при этом мы ее оберегаем, — рассказывал КП-Новосибирск создатель капсулы Иван Летта.

Не забыли разработчики и про душ. К специальному устройству прикручивается душевой шланг и можно мыться. По словам Ивана, на долгосрочные путешествия эта капсула не подойдет, а вот для отдыха на природе на несколько недель в самый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU