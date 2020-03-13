2020-03-13T11:21:06+03:00
Общество

Из-за гриппа и коронавируса: в Новосибирских домах престарелых введены ограничения

К пожилым людям не пускают волонтеров и отменили культурно-массовые мероприятия
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирских домах престарелых вводят ограничительные меры.В Новосибирских домах престарелых вводят ограничительные меры.Фото: Алексей ФОКИН
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В Новосибирском Доме ветеранов и Областном доме милосердия с 12 марта введены ограничительные мероприятия. Они касаются культурно-массовых событий, встреч в актовом зале, а также посещения волонтеров.

— Это связано не именно с коронавирусом, а больше с сезонным гриппом и ОРВИ. Рекомендации дал Роспотребнадзор, ограничения введены с 12 марта. Дату конца ограничений назовут позже, отдельным письмом, — рассказала директор Дома милосердия Оксана Румянкина. — Такое письмо нам каждый год приходит, просто пришло время распространения вирусных инфекций, чтобы люди не болели, вводятся ограничения. Хотя коронавирус — это же тоже вирусная инфекция, значит в том числе и из-за него ограничения, но не экстренно из-за сложившейся ситуации в мире.

В Доме ветеранов также подтвердили, что введены ограничительные меры, это не карантин. Посещение родственников не запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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