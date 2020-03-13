2020-03-13T10:01:36+03:00
Общество

«Мы для вас не гости?»: ресторан сорвал свадьбу сибирячки

Жених и невеста в спешке ищут новый банкетный зал
Надежда РЫЖКИНА
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На тот же день была запланирована более крупная свадьба — ресторан предпочел ее.На тот же день была запланирована более крупная свадьба — ресторан предпочел ее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пара из Новосибирска накануне свадьбы столкнулась с неприятной историей. Они запланировали в одном из ресторанов скромную свадьбу на 15 гостей, но за три недели до торжества заведение отказалось их обслуживать.

— Специально при бронировании я уточнила у администратора, когда перечислить предоплату. Готовы были подъехать в этот же день. Но нас уверили, что все хорошо, нет необходимости ехать специально. Договорились обсудить меню недели за две до нужной даты и оплатить, — написала расстроенная невеста на странице revizor.nsk.

Вскоре позвонили из ресторана, но сказали, что не смогут провести банкет: в тот же день будет проходить свадьба с большим числом гостей. В заведении решили, что выгоднее обслужить их.

— Вы вообще представляете, как за три недели в суете что-то искать? А испорченные пригласительные? Или для вас маленькая свадьба — это не гости? — вопрошает сибирячка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— У нас есть такой принцип в гражданском праве: договоры должны соблюдаться. Поэтому если даже обязательство стало невыгодно одной из сторон, его надо исполнить в любом случае. А так как потребители бронировали зал в ресторане для, скажем так, будущих семейных нужд, то здесь может встать вопрос о взыскании морального вреда. Когда не состоялся банкет — это одна история, но когда не состоялась свадьба — совсем другая. Если цена в новом банкетном зале окажется больше, чем в предыдущем, можно попробовать взыскать дополнительные убытки, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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