Суббота от всего сердца: в выходной день в поликлиниках области можно пройти диспансеризацию и профосмотр

13 Март 2020 2020-03-13T09:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот день любой житель Новосибирской области старше 18 лет сможет пройти первый этап диспансеризации или медицинский профилактический осмотр. Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительства, не забыв взять с собой паспорт и полис.

Кроме приема врачей-терапевтов в поликлиниках будут проводиться дополнительные обследования и консультации узких специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, для жителей области проведут лекции, занятия в Школах здоровья с привлечением медиков-волонтеров.

Губернатор Новосибирской области, секретарь областной «Единой России» Андрей Травников на форуме «Социально-экономическое партнерство» поставил задачу расширить доступ жителей районов области к качественной медицинской помощи и запустить с апреля этого года поездки мобильных медицинских комплектов для обследования селян.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов.

- У нас есть замечательный консультативный модуль, огромный 40-тонный автомобиль на базе КамАЗа - поликлиника на колесах. Но имеется техническая особенность - по гололеду не проехать. Поэтому с конца апреля мы начнем выезжать на юг области - в Доволенский район, Краснозерку, Кочки, Ордынку. Однако «Единая Россия» вместе с облбольницей уже организует визиты медиков в районы в рамках нашего партпроекта «Здоровое будущее». 12 марта мобильные бригады выехали в Баган и Карасук - уже сейчас мы понимаем, что как минимум по 100 человек в каждом районе специалисты смогут осмотреть. Это реальная медицинская помощь людям в области, - рассказал главный врач областной больницы Анатолий Юданов.

Важный момент: организация работы в выходные дни консультативных поликлиник. По словам главного врача областного онкологического диспансера Олега Иванинского, в будни люди сильно загружены, а в субботу появляется немного времени, которое можно посвятить своему здоровью.

Подробнее о списке поликлиник, где вы сможете пройти первый этап диспансеризации или медицинский профилактический осмотр..