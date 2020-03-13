Наехали на сугроб: в Новосибирске перевернулась машина «Скорой помощи»

13 Март 2020 2020-03-13T08:59:25+03:00

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В пятницу, 13 марта, возле дома №13 на улице Ватутина перевернулась машина «Скорой помощи». Неотложку с надписью «Ambulance» заметили очевидцы: она лежала на боку с краю дороги.

В ГИБДД объяснили, что послужило причиной аварии.

Водитель в перевернутой машине был один. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Водитель «Скорой помощи» ехал по улице Ватутина со стороны улицы Блюхера. Он не справился с управлением, наехал на сугроб и завалился на бок. После чего он столкнулся с автомобилем Toyota, двигающимся в попутном направлении. В машине «Скорой помощи» пациентов не было: водитель ехал на ремонт. Пострадавших в ДТП нет. На место выехал экипаж ДПС, — прокомментировал корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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