Из-за угрозы коронавируса в новосибирской филармонии установят антисептик для рук
В Новосибирской филармонии для зрителей установят дозаторы с антисептиком: такие меры предосторожности ввели из-за угрозы коронавируса.
— Дезинфекцию установим в ближайшие две недели. Она будет безводная, спиртовая. Установим ее в местах большего скопления людей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирской государственной филармонии. - Устройство будет представлять собой диспенсер с дозатором для рук.
Емкости с антисептиком установят на входе и, возможно, в уборных комнатах.
— Мы стараемся обезопасить людей. Проводим дополнительные меры дезинфекции помещений. На сегодняшний день, наряду с основными нормами проведения плановых клининговых работ, проводится дополнительная обработка поручней лестничных маршей, перилл, дверных ручек, санитарных узлов, мягкой мебели, — говорят в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU