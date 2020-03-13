2020-03-13T08:53:26+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в новосибирской филармонии установят антисептик для рук

Появится он в ближайшие две недели
Анна ПАШАГИНА
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Филармония заботится о безопасности людей. Фото: Виктор Дмитриев, предоставлено пресс-службой новосибирской филармонииФилармония заботится о безопасности людей. Фото: Виктор Дмитриев, предоставлено пресс-службой новосибирской филармонии
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В Новосибирской филармонии для зрителей установят дозаторы с антисептиком: такие меры предосторожности ввели из-за угрозы коронавируса.

— Дезинфекцию установим в ближайшие две недели. Она будет безводная, спиртовая. Установим ее в местах большего скопления людей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирской государственной филармонии. - Устройство будет представлять собой диспенсер с дозатором для рук.

Емкости с антисептиком установят на входе и, возможно, в уборных комнатах.

— Мы стараемся обезопасить людей. Проводим дополнительные меры дезинфекции помещений. На сегодняшний день, наряду с основными нормами проведения плановых клининговых работ, проводится дополнительная обработка поручней лестничных маршей, перилл, дверных ручек, санитарных узлов, мягкой мебели, — говорят в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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