«Дом ходит ходуном»: с трехэтажки в центре Новосибирска обвалились кирпичи
В пятницу, 13 марта, утро жильцов дома № 45Б по улице Семьи Шамшиных началось с ЧП: с крыши старого трехэтажного дома прямо перед подъездами упали кирпичи. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
Рядом с домой растет новая многоэтажка. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Дом ходит ходуном, — добавил он. К счастью, никто не пострадал.
Очевидец уверен: в том, что разрушается кирпичная кладка, виновата застройка — рядом возводят новую многоэтажку.
Жильцы дома уверены, что кладка осыпается из-за строительных работ. Фото: «Инцидент Новосибирск»
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
— Если разрешение на строительство выдано с нарушением, и слишком близко строится новый дом, надо обращаться в мэрию. Если работы ведутся с нарушением действующих правил, тогда это к застройщику. Жильцы считают, что виновато происходящее рядом строительство — тогда неплохо было бы провести хотя предварительное экспертное исследование. А по его итогам предъявлять иск застройщику, если дальше будет опасность разрушения, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск Константин Зиновьев.
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