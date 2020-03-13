2020-03-13T09:01:55+03:00
Происшествия

«Дом ходит ходуном»: с трехэтажки в центре Новосибирска обвалились кирпичи

Жильцы думают, что всему виной возведение новостройки рядом
Надежда РЫЖКИНА
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Кирпичи упали прямо перед подъездами. Фото: «Инцидент Новосибирск»Кирпичи упали прямо перед подъездами. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В пятницу, 13 марта, утро жильцов дома № 45Б по улице Семьи Шамшиных началось с ЧП: с крыши старого трехэтажного дома прямо перед подъездами упали кирпичи. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

Рядом с домой растет новая многоэтажка. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Рядом с домой растет новая многоэтажка. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Дом ходит ходуном, — добавил он. К счастью, никто не пострадал.

Очевидец уверен: в том, что разрушается кирпичная кладка, виновата застройка — рядом возводят новую многоэтажку.

Жильцы дома уверены, что кладка осыпается из-за строительных работ. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Жильцы дома уверены, что кладка осыпается из-за строительных работ. Фото: «Инцидент Новосибирск»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Если разрешение на строительство выдано с нарушением, и слишком близко строится новый дом, надо обращаться в мэрию. Если работы ведутся с нарушением действующих правил, тогда это к застройщику. Жильцы считают, что виновато происходящее рядом строительство — тогда неплохо было бы провести хотя предварительное экспертное исследование. А по его итогам предъявлять иск застройщику, если дальше будет опасность разрушения, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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