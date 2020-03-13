2020-03-13T07:45:11+03:00
Общество

Новосибирские депутаты проголосовали за поправки в Конституцию

Правки были внесены в 41 статью
Анна ПАШАГИНА
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Новосибирские депутаты проголосовали за поправки. Фото: Валерия ПановаНовосибирские депутаты проголосовали за поправки. Фото: Валерия Панова
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Новосибирские депутаты проголосовали за поправки в Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». В заседании приняли участие 66 депутатов, из них 59 выступили за поправки.

Напомним, предложение о внесении поправок в Конституцию РФ сделал президент в послании к Федеральному собранию 15 января. Через несколько дней после этого он внес в Госдуму проект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который депутаты приняли в первом чтении.

Над текстом поправок работала специальная рабочая группа. В нее входил и председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив.

— Это историческое голосование для нас, последний раз мы голосовали за поправки в Конституцию в 2014 году, когда определялась президентская квота в Совет Федерации, — сказал Андрей Шимкив изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Как сообщает издание, поправки затронули 41 статью с третьей по восьмую главу. Было предложено изменить — приоритет российского законодательства над международным (а не наоборот), расширение полномочий президента, Госдумы и Совета Федерации, закрепление роли Государственного совета и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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