2020-03-13T07:31:38+03:00
Умные вещи

Доля пользователей приложения «Мой Tele2» в Сибири за год выросла вдвое

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам безопасно управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона
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За 2019 год доля сибирских клиентов оператора, пользующихся возможностями приложения, выросла в 2,2 раза.

Наибольший прирост доли пользователей приложения «Мой Tele2» произошел в Новосибирской области – в 2,5 раза. Второй результат по темпам роста показали Томская область (в 2,4 раза) и Омская область (в 2,3 раза). Лидером среди регионов по проникновению приложения «Мой Tele2» остается Алтайский край, где им регулярно пользуется каждый пятый клиент оператора.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами в Сибири. Большинство клиентов (59%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть свои услуги. Примерно половина – использует виджет. Столько же пользователей открывает «Мой Tele2», чтобы просмотреть карточку своего тарифа. Более 20% абонентов настраивают тарифы под себя, корректируя в приложении число минут и гигабайтов, а также активируя дополнительные услуги.

Каждый седьмой пользователь приложения в «Сибири» дарил близким гигабайты, пользуясь встроенным в «Мой Tele2» интерфейсом. 18% пользователей активировали в приложении новогодние подарки от Tele2 – подписки на развлекательные сервисы, скидки на услуги связи в международном роуминге и гигабайты мобильного интернета. Более четверти пользователей мобильного личного кабинета покупали или продавали минуты и гигабайты на сервисе «МаркетTele2». 5% клиентов используют приложение для активации бонусов в программе лояльности «Больше», которая позволяет абонентам оператора получать эксклюзивные скидки и кешбэк за покупки в интернете.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то 85% абонентов предпочитают Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными брендами мобильных устройств среди пользователей приложения «Мой Tele2» в Новосибирске остаются Samsung и Huawei.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Наши клиенты все чаще используют онлайн-сервисы для решения прикладных задач. «Мой Tele2» максимально удобно и безопасно отвечает этому запросу. Это повреждает и исследование Центра цифровой экспертизы Роскачества, согласно которому приложение «Мой Tele2» стало лидером в российском сегменте в магазине GooglePlay. Оно признано лучшим среди 18 приложений мобильных операторов в рейтинге приложений для Android. Мы получили максимальные баллы среди участников исследования по безопасности, производительности и надежности приложения.

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