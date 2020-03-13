Новосибирские спецназовцы научились «видеть» сквозь стены
В Новосибирске продолжает свою работу выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири-2020». На ней спецназ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Новосибирской области представил ноу-хау — стеновизор.
Так выглядит стеновизорФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Благодаря этому прибору бойцы действительно могут увидеть, что происходит за стеной: кирпич, бетон, железобетон — никакая преграда не помеха. При помощи стеновизора спецназовцы изучают ситуацию в помещении и решают, как действовать. В использовании прибор достаточно прост:
Стеновизор в работеФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
— Бойцы прикладывают его к стене, и стеновизор сканирует пространство. Через 10 секунд прибор показывает, в каком месте находится большее скопление людей, на каком расстоянии, месторасположение каждого человека и даже неодушевленных объектов. Серые точки — неодушевленные предметы, синие, красные и желтые — люди. Также работает в режиме 3D, — объясняют в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
Стеновизор показывает, что происходит на расстоянии до 20 метров. Это — отечественное изобретение, работает ноу-хау через аккумуляторы. Минимальное время, на которое рассчитана его работа, — 3 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU