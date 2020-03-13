2020-03-13T07:31:58+03:00
Общество

Новосибирские спецназовцы научились «видеть» сквозь стены

Такое стало возможно благодаря ноу-хау — стеновизору
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ Новосибирской областиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ Новосибирской областиФото: Алексей НИКИФОРОВ
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В Новосибирске продолжает свою работу выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири-2020». На ней спецназ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Новосибирской области представил ноу-хау — стеновизор.

Так выглядит стеновизор Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Так выглядит стеновизорФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Благодаря этому прибору бойцы действительно могут увидеть, что происходит за стеной: кирпич, бетон, железобетон — никакая преграда не помеха. При помощи стеновизора спецназовцы изучают ситуацию в помещении и решают, как действовать. В использовании прибор достаточно прост:

Стеновизор в работе Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Стеновизор в работеФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Бойцы прикладывают его к стене, и стеновизор сканирует пространство. Через 10 секунд прибор показывает, в каком месте находится большее скопление людей, на каком расстоянии, месторасположение каждого человека и даже неодушевленных объектов. Серые точки — неодушевленные предметы, синие, красные и желтые — люди. Также работает в режиме 3D, — объясняют в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Стеновизор показывает, что происходит на расстоянии до 20 метров. Это — отечественное изобретение, работает ноу-хау через аккумуляторы. Минимальное время, на которое рассчитана его работа, — 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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