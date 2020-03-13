2020-03-13T07:02:06+03:00
Происшествия

41-летний новосибирец забрался на крышу многоэтажки и чуть не погиб

Вызволили его спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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Инцидент случился в Кировском районе. Фото: «Спасатели МАСС»Инцидент случился в Кировском районе. Фото: «Спасатели МАСС»
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В Новосибирске на улице Бурденко 41-летний мужчина перепугал своих соседей, когда забрался на край крыши. Он сидел на самом краю, и очевидцы сразу вызвали на помощь полицейских.

— В четверг, 12 марта, в 19.10 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от сотрудников отдела полиции Кировского района. Они сообщили, что возле самого края козырька сидит мужчина. На контакт с сотрудниками полиции он не идёт, требуется помощь спасателей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальных сетях.

Экипаж спасателей выехал к дому. С использованием страховки, спасатели поднялись на крышу и подошли к мужчине. Они разговорили его и убедили спуститься с ними с крыши. Позже мужчину передали сотрудникам полиции и бригаде «Скорой помощи».

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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