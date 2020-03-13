«А если бы это съели?»: сибирячке продали в магазине фарш со стеклом

13 Март 2020 2020-03-13T06:26:07+03:00

То самое стекло, которое было в фарше. Фото: «Ревизорро Новосибирск».

Изменить размер текста: A A

Неприятная история произошла с сибирячкой, которая приобрела фарш в одном из крупных магазинов Новосибирска. Женщина уже дома обнаружила в нем опасную находку – мелкие осколки стекла. Об этом она рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Хорошо, что делала запеканку, и тонкими пластиками клала. Плюс солнышко яркое было, увидела, - поделилась сибирячка своей истории в паблике и в качестве доказательство выложила видео с тем самым стеклом.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Похоже на соль крупную.

- Фарш надо делать самим, а не покупать непонятную субстанцию, - пишут комментаторы.

А юристы советуют не спускать эту ситуацию на тормозах:

- Необходимо писать претензию в магазин и требовать возврата денег, - рекомендует юрист Инесса Рябинина.

Сибирячке продали в магазине фарш со стеклом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU