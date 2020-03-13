«А если бы это съели?»: сибирячке продали в магазине фарш со стеклом
Неприятная история произошла с сибирячкой, которая приобрела фарш в одном из крупных магазинов Новосибирска. Женщина уже дома обнаружила в нем опасную находку – мелкие осколки стекла. Об этом она рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».
- Хорошо, что делала запеканку, и тонкими пластиками клала. Плюс солнышко яркое было, увидела, - поделилась сибирячка своей истории в паблике и в качестве доказательство выложила видео с тем самым стеклом.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:
- Похоже на соль крупную.
- Фарш надо делать самим, а не покупать непонятную субстанцию, - пишут комментаторы.
А юристы советуют не спускать эту ситуацию на тормозах:
- Необходимо писать претензию в магазин и требовать возврата денег, - рекомендует юрист Инесса Рябинина.
Сибирячке продали в магазине фарш со стеклом.
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ИСТОЧНИК KP.RU