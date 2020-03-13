2020-03-13T06:26:07+03:00
Общество

«А если бы это съели?»: сибирячке продали в магазине фарш со стеклом

Татьяна СОЛОВОВА
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То самое стекло, которое было в фарше. Фото: «Ревизорро Новосибирск».То самое стекло, которое было в фарше. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Неприятная история произошла с сибирячкой, которая приобрела фарш в одном из крупных магазинов Новосибирска. Женщина уже дома обнаружила в нем опасную находку – мелкие осколки стекла. Об этом она рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Хорошо, что делала запеканку, и тонкими пластиками клала. Плюс солнышко яркое было, увидела, - поделилась сибирячка своей истории в паблике и в качестве доказательство выложила видео с тем самым стеклом.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Похоже на соль крупную.

- Фарш надо делать самим, а не покупать непонятную субстанцию, - пишут комментаторы.

А юристы советуют не спускать эту ситуацию на тормозах:

- Необходимо писать претензию в магазин и требовать возврата денег, - рекомендует юрист Инесса Рябинина.

Сибирячке продали в магазине фарш со стеклом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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