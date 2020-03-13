До центра не проехать: в Октябрьском районе легковушка протаранила маршрутку

13 Март 2020 2020-03-13T05:25:38+03:00

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В пятницу, 13 марта, на улице Кирова неподалёку от остановки «Воскова» произошло ДТП. Об этом сообщил очевидец в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, легковой автомобиль по неясной причине резко выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой №42. Сообщалось также, что пострадали пассажирка маршрутки и водитель легковушки.

В ГИБДД информацию о том, что пострадали люди, не подтвердили.

— Нет такой заявки, с пострадавшими. Там ДТП с материальным ущербом, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Авария серьёзно затруднило движение по Кирова в сторону центра Новосибирска: пробка начинается от самого НГПУ и тянется вплоть до места столкновения машин.

Движение по улице Кирова в сторону центра затруднено. Фото: «2Гис»

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