2020-03-13T05:25:38+03:00
Происшествия

До центра не проехать: в Октябрьском районе легковушка протаранила маршрутку

Это создало огромный затор на дороге
Надежда РЫЖКИНА
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Легковушка вылетела навстречу маршрутке.Легковушка вылетела навстречу маршрутке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 13 марта, на улице Кирова неподалёку от остановки «Воскова» произошло ДТП. Об этом сообщил очевидец в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, легковой автомобиль по неясной причине резко выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой №42. Сообщалось также, что пострадали пассажирка маршрутки и водитель легковушки.

В ГИБДД информацию о том, что пострадали люди, не подтвердили.

— Нет такой заявки, с пострадавшими. Там ДТП с материальным ущербом, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Авария серьёзно затруднило движение по Кирова в сторону центра Новосибирска: пробка начинается от самого НГПУ и тянется вплоть до места столкновения машин.

Движение по улице Кирова в сторону центра затруднено. Фото: «2Гис»

Движение по улице Кирова в сторону центра затруднено. Фото: «2Гис»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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