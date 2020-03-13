Вот что делает любовь: в реабилитационном центре откормили собак, у которых торчали ребра

13 Март 2020 2020-03-13T04:12:22+03:00

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Двум рыжим собакам из Искитима, Нике и Рэму, волонтеры ищут новый дом. Дворняг нашли в приюте — они там сидели истощенные настолько, что ребра выступали.

Животным срочно нужна была помощь. Фото: Светлана Боброва

— Я вместе с подругой приходила в искитимский приют помочь разным бездомным собакам. Приносила им еду, объедки. И в один день января увидели в вольере двух очень худых собачек. Скорее всего, их такими на улице подобрали. Мне стало их жалко, решила забрать бедолаг, только не знала, куда пристроить, — рассказала КП-Новосибирск доброволец Светлана Боброва.

Через неделю Светлана отвезла животных сначала в ветклинику, а потом — на базу реабилитации в Кольцово. Они живут там и по сей день, уже вылеченные и откормленные.

Теперь Ника выглядит вот так. Она ласковая и общительная. Фото: Светлана Боброва.

Рэм тоже поправился. Теперь он с удовольствием носится по улицам. Фото: Светлана Боброва

— Ника — веселая и общительная девочка. Рэм — любопытный и активный мальчик. На базе реабилитации сотрудники их окружили лаской и заботой. Но все же собакам очень нужен дом, где их будут любить, — говорит Светлана.

Если вас заинтересовали Рэм и Ника и вам нужен четвероногий друг, звоните по телефону 8-913-016-63-91 (Светлана).

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