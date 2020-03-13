Он не может есть и пить: по городу Обь бегает дворняжка с послеоперационным воротником
Собака с послеоперационным воротником на шее замечена на улицах новосибирского города Обь. Местные жители сфотографировали животное возле магазина «Пятерочка» на улице Ломоносова.
— У нее на шее воротник, он не дает ей подобрать с земли еду, также в нем невозможно пить, если собаку не поймать, долго она не протянет, — пишут жители в паблике «Бюро находок».
Горожане также заметили, что у собаки на боку выбрита шерсть, видимо, недавно она перенесла операцию, но сбежала от своих благодетелей.
— Собака волнуется, ищет кого-то, но близко к себе не подпускает, — рассказывают очевидцы, которые предпринимали попытки снять с животного воротник.
Жители просят откликнуться хозяина или приют, откуда сбежала собака.
Пес не подпускает к себе людей. Фото: Фото:vk.com/nsknahodka
ИСТОЧНИК KP.RU