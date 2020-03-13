Он не может есть и пить: по городу Обь бегает дворняжка с послеоперационным воротником

13 Март 2020 2020-03-13T03:44:17+03:00

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Собака с послеоперационным воротником на шее замечена на улицах новосибирского города Обь. Местные жители сфотографировали животное возле магазина «Пятерочка» на улице Ломоносова.

— У нее на шее воротник, он не дает ей подобрать с земли еду, также в нем невозможно пить, если собаку не поймать, долго она не протянет, — пишут жители в паблике «Бюро находок».

Горожане также заметили, что у собаки на боку выбрита шерсть, видимо, недавно она перенесла операцию, но сбежала от своих благодетелей.

— Собака волнуется, ищет кого-то, но близко к себе не подпускает, — рассказывают очевидцы, которые предпринимали попытки снять с животного воротник.

Жители просят откликнуться хозяина или приют, откуда сбежала собака.

Пес не подпускает к себе людей. Фото: Фото:vk.com/nsknahodka

ИСТОЧНИК KP.RU