Не пустили сугробы: пожарные шли полтора километра пешком до горящего дома

13 Март 2020 2020-03-13T03:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

За территорией садового общества «Ветеран» вспыхнул дачный домик. Прибывшие на вызов пожарные столкнулись с тем, что проезд до места возгорания не позволяет проехать спецтехнике. Это произошло в четверг, 12 марта. О происшествии сообщил подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Оставив автомобили у дома №49/3 на улице Татьяны Снежиной, пожарные, а также полицейские были вынуждены идти по сугробам полтора километра. С огнем уже догоравшего дома размером 4 на 4 метра они боролись с помощью подручных средств.

КП-Новосибирск не удалось взять оперативный комментарий у пресс-службы МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU