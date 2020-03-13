2020-03-13T03:09:20+03:00
Происшествия

Не пустили сугробы: пожарные шли полтора километра пешком до горящего дома

Огонь пришлось тушить без спецтехники
Надежда РЫЖКИНА
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Оставив машины, пожарные и полицейские шли пешком до места пожара.Оставив машины, пожарные и полицейские шли пешком до места пожара.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За территорией садового общества «Ветеран» вспыхнул дачный домик. Прибывшие на вызов пожарные столкнулись с тем, что проезд до места возгорания не позволяет проехать спецтехнике. Это произошло в четверг, 12 марта. О происшествии сообщил подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Оставив автомобили у дома №49/3 на улице Татьяны Снежиной, пожарные, а также полицейские были вынуждены идти по сугробам полтора километра. С огнем уже догоравшего дома размером 4 на 4 метра они боролись с помощью подручных средств.

КП-Новосибирск не удалось взять оперативный комментарий у пресс-службы МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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