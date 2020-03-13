Не пустили сугробы: пожарные шли полтора километра пешком до горящего дома
За территорией садового общества «Ветеран» вспыхнул дачный домик. Прибывшие на вызов пожарные столкнулись с тем, что проезд до места возгорания не позволяет проехать спецтехнике. Это произошло в четверг, 12 марта. О происшествии сообщил подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Оставив автомобили у дома №49/3 на улице Татьяны Снежиной, пожарные, а также полицейские были вынуждены идти по сугробам полтора километра. С огнем уже догоравшего дома размером 4 на 4 метра они боролись с помощью подручных средств.
КП-Новосибирск не удалось взять оперативный комментарий у пресс-службы МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU