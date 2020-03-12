«Главный признак весны»: в Новосибирском зоопарке проснулись медведи и еноты

12 Март 2020 2020-03-12T20:24:57+03:00

Обитатели Новосибирского зоопарка, впадавшие в зимнюю спячку, уже проснулись и покидают свои укрытия. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Их вольеры уже почистили от снега

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Несмотря на то, что погода продолжает «радовать» сибиряков регулярными снегопадами, весна уверенно вступает в свои права. Обитатели Новосибирского зоопарка, впадавшие в зимнюю спячку, уже проснулись и покидают свои укрытия.

— У нас уже проснулись медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки. Это наш самый верный признак весны! Долгий зимний сон — это особый режим для организма животного, из него нельзя выйти стремительно и сразу. Все начинается с коротких прогулок — вольеры проснувшихся животных уже почистили от снега. С каждым днем наши подопечные становятся все активнее. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно: каждый день их порции понемногу увеличивают, — сообщили на официальной странице Вконтакте Новосибирского зоопарка.

Сибиряков эта новость очень обрадовала. В комментариях под постом многие люди написали о том, что нужно обязательно в ближайшее время сходить в зоопарк:

— Какие милашки!

— С наступлением весны нас всех!

— Нужно обязательно сходить в зоопарк, — пишут люди.

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