«Болела голова, а оказалось — рак»: больной девочке нужна пересадка костного мозга

12 Март 2020 2020-03-12T16:19:42+03:00

Чтобы определить, кто может стать донором для девушки, необходимо провести исследование в НИИ в Петербурге

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Сибирячка Ульяна Швецова борется с острым миелобластным лейкозом. Чтобы победить болезнь, 18-летней девушке нужна трансплантация костного мозга от потенциальных доноров в семье. У Ульяны есть два младших брата, но чтобы понять, могут ли они помочь сестре, нужно провести специальное исследование.

— Моя дочь учится на втором курсе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники. Ульяна очень любит спорт и занимается волейболом. В декабре прошлого года она почувствовала себя плохо: головная боль, слабость, не могла даже дойти до колледжа. Тогда мы вызвали скорую, и дочка попала в больницу. У Ульяны диагностировали острый лейкоз. Начались курсы химиотерапии, — рассказывает Маргарита, мама Ульяны. — После лечения, когда будет достигнута ремиссия, в течение полугода Ульяне нужно будет провести трансплантацию костного мозга от потенциальных доноров в семье. Есть два младших брата: Вова и Витя, но сначала нужно провести первичное HLA-типирование родственных доноров и Ульяны, чтобы понять, можно ли будет провести трансплантацию. Эта процедура платная и проводить ее будут в НИИ ДОГиТ им.Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге.

Маргарита рассказала, что она работает в НПЗ №105 имени В. И. Ленина, а в семье у нее четверо детей. В настоящий момент у сибирячки нет возможности оплатить дочери дорогостоящую процедуру и транспортировку материалов в другой город. Сумма, необходимая для проведения этого типирования в лаборатории, составляет 38 500 рублей. Если кто-то из братьев подойдет Ульяне как донор, то тогда понадобиться еще оплатить дополнительные расходы на реагенты для проведения развернутого исследования.

Волонтеры благотворительного фонда «Защити Жизнь» просят неравнодушных людей помочь Ульяне вылечиться, вся информация и реквизиты для этого размещены на их сайте.

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