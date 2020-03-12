Сибирский форум по недвижимости для риелторов: как зарабатывать на треть больше, несмотря на отсутствие стабильности

12 Март 2020 2020-03-12T13:45:28+03:00

18 марта в Новосибирске пройдет обучающий форум для специалистов по продаже недвижимости. В рамках мероприятия 20 компетентных тренеров по недвижимости проведут мастер-классы по продажам, менеджменту, HR и маркетингу для риелторов

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Форум состоится, несмотря на напряженную обстановку в России и мире, вызванную коронавирусом и девальвацией рубля.

Спикеры форума представят авторские методики, дающие риелторам реальную возможность увеличить количество сделок.

На конференцию приглашаются сотрудники агентств недвижимости: руководители, специалисты по маркетингу, управляющие персоналом и продавцы недвижимости.

1. Как добавить 20 - 25 сделок в год к текущему уровню продуктивности агента.

Ведущий: Владимир Димитриадис, бизнес-тренер, эксперт в области управления и организации продаж на рынке недвижимости. Создал свою программу обучения недвижимости «Система Владимира Димитриадиса», консультирует ведущие российские компании недвижимости, проводит семинары и конференции в различных регионах страны, проводит коучинговые сессии для агентов и руководителей риелторских компаний по всей России.

2. Сила рекомендаций.

Ведущий: Алексей Макаров, эксперт по продажам с помощью рекомендаций. Создатель и куратор онлайн-курса «Сила рекомендации», один из ведущих преподавателей Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, где он преподает по программе МВА.

3. Как продавать недвижимость умному покупателю.

Ведущий: Константин Харский, тренер и профессиональный бизнес-консультант, автор шести книг, в том числе «Благонадежность и лояльность персонала», «Профессиональные продажи», «Работа, приключения и деньги (тайного покупателя)», «Ценностное управление для бизнеса».

Информацию обо всех тренерах и мастер-классах форума можно узнать на сайте http://probm.ru/sibforum2020. Торопитесь зарегистрироваться!

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