2020-03-12T13:26:50+03:00
Недвижимость

Ежегодный саммит для застройщиков состоится, несмотря на панику из-за краха рубля и коронавируса

19 марта в Новосибирске состоится саммит для застройщиков Сибири, на который съедутся представители сферы девелопмента со всей России, чтобы поделиться опытом работы в новых для отрасли условиях
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Организатор мероприятия - комитет по жилой недвижимости Новосибирского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Повестка саммита

1. Законодательные изменения в привлечении финансирования при строительстве жилья.

2. Революция рыночного спроса и потребительских предпочтений.

3. Новые принципы стратегий маркетинга застройщиков.

4. Необходимость формирования эффективных моделей ценообразования.

5. Поиск решений по обеспечению необходимого объема продаж.

6. Определение стратегии для сохранения лидерских позиций на формирующемся рынке.

Дискуссионные сессии с экспертными выступлениями профессионалов

1. Стратегия.

2. Стратегический маркетинг.

3. Продажи.

Одна главная цель: сформировать оптимальные решения для устойчивого развития девелоперского бизнеса в строительстве жилья.

Участники и спикеры: собственники и руководители девелоперских и строительных компаний, руководители отделов продаж и маркетинга, аналитики, развития и планирования.

Место и время проведения: отель «Марриотт Новосибирск», с 10.00 до 18.00.

Подробности и заявки на участие в мероприятии: http://probm.ru/summit/nsk

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