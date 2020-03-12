2020-03-12T11:51:05+03:00
Общество

Микки Маус у Оби: в музее показали, как выглядела набережная в прошлом веке

Ролик набирает популярность в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Так выглядела набережная Оби в 1987 году. Фото: стоп-кадрТак выглядела набережная Оби в 1987 году. Фото: стоп-кадр
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Музей Новосибирска в своем аккаунте на Youtube опубликовал видео из архивов 1987 года. На кадрах счастливые сибиряки катаются на каруселях в парке, купаются в реке и прогуливаются по набережной, наслаждаясь летом.

Корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе музея рассказали, что этот фрагмент — затравка к более масштабному событию.

— У нас на следующей неделе будет проходить встреча, называется «Синематограф на Набережной», тема — «Город, отраженный в реке». Она будет посвящена Оби и всему, что с ней связано: судоходством, разными историями, мифами, легендами. И, конечно же, бытом горожан. Это кадры из кинохроники 1987 года, связанные с набережной — такой тизер к встрече, — рассказала пресс-секретарь Евгения Маляренко.

Встреча «Синематограф на набережной» пройдет в Новосибирске 18 марта в 18:30. Посетители увидят кинохронику о сибирской реке с 1920-х годов до наших дней. В сюжетах появятся такие городские события, как: последний ледоход, пролет под мостом летчика Привалова, самые сильные наводнения, открытия новосибирских мостов. В музее обещают показать не только кинохронику, но и поговорить про Обское море и Новосибирскую ГЭС, воднолыжную станцию и луна-парк на набережной, понтонную переправу и метромост.

Набережная Новосибирска, 1987 год. Видео: Музей Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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