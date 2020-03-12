«Лето приманивает»: сибиряк в яркой майке развеселил соцсети танцем на улице

12 Март 2020 2020-03-12T11:01:02+03:00

По словам некоторых сибиряков, мужчина уже не первый раз танцует на улице. Фото: стоп-кадр

Мужчина плясал на холоде в одной майке и штанах

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Забавная картина на улице города разбавила будни сибиряков. На автобусной остановке им встретился танцор: на мужчине не было верхней одежды — он нарядился в ядовито-зеленую майку и красные шаровары. Шапку тоже не надел, демонстрируя всем прическу с дредами.

Танцора снял со спины очевидец и выложил ролик в группу «Инцидент Новосибирск». Мимо такого видео не смогли пройти подписчики. Они отреагировали по-разному: кто-то восхитился позитивом танцора, кто-то нет.

— Позитивчик!

— Не первый раз зажигает. Это специальный обрядовый танец, лето приманивает.

— Я и сама не раз бы хотела сплясать под хорошую музыку в ушах, но страх обезумtвших людей со стороны пугает, — написали они в комментариях.

Вот такой зажигательный танцор встретился сибирякам.

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ИСТОЧНИК KP.RU