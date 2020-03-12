«Лето приманивает»: сибиряк в яркой майке развеселил соцсети танцем на улице
Забавная картина на улице города разбавила будни сибиряков. На автобусной остановке им встретился танцор: на мужчине не было верхней одежды — он нарядился в ядовито-зеленую майку и красные шаровары. Шапку тоже не надел, демонстрируя всем прическу с дредами.
Танцора снял со спины очевидец и выложил ролик в группу «Инцидент Новосибирск». Мимо такого видео не смогли пройти подписчики. Они отреагировали по-разному: кто-то восхитился позитивом танцора, кто-то нет.
— Позитивчик!
— Не первый раз зажигает. Это специальный обрядовый танец, лето приманивает.
— Я и сама не раз бы хотела сплясать под хорошую музыку в ушах, но страх обезумtвших людей со стороны пугает, — написали они в комментариях.
Вот такой зажигательный танцор встретился сибирякам.
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ИСТОЧНИК KP.RU