Скоро потравят: в новосибирской школе возле столовой замечены тараканы

12 Март 2020 2020-03-12T08:55:43+03:00

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Видео из новосибирской школы № 183 попало в социальные сети. На кадрах взрослый человек двигает урну, из-под которой в разные стороны разбегаются тараканы. Мужчина на кадрах объясняет — съемка происходит рядом со столовой. Ролик посмотрели местные жители, оператору посоветовали обратиться с проблемой к директору школу или в Роспотребнадзор. Однако официальный ответ от представителей мэрии был опубликован в той же ветке обсуждений.

— Инцидент произошел вне столовой. С работниками столовой было проведено экстренное совещание, пищеблок проверен, при этом установлено, что вся обработка посуды и разносов происходит по правилам. Одежда и обувь соответствует нормам. Нарушений не обнаружено. Дезинсекция школы будет проведена в ближайшее время, — сообщил представитель городской администрации.

Местные жители также отметили, что тараканы в соседних со школой домах не редкость, возможно, это проблема всего микрорайона.

Тараканы в школе бегают рядом со столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU