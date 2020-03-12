2020-03-12T08:55:43+03:00
Общество

Скоро потравят: в новосибирской школе возле столовой замечены тараканы

Сообщение и видео с нежданными гостями появилось в социальных сетях
Екатерина ИВАНОВА
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Насекомые разбегаются в разные стороны. фото: vk.com/typical_zatulinkaНасекомые разбегаются в разные стороны. фото: vk.com/typical_zatulinka
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Видео из новосибирской школы № 183 попало в социальные сети. На кадрах взрослый человек двигает урну, из-под которой в разные стороны разбегаются тараканы. Мужчина на кадрах объясняет — съемка происходит рядом со столовой. Ролик посмотрели местные жители, оператору посоветовали обратиться с проблемой к директору школу или в Роспотребнадзор. Однако официальный ответ от представителей мэрии был опубликован в той же ветке обсуждений.

— Инцидент произошел вне столовой. С работниками столовой было проведено экстренное совещание, пищеблок проверен, при этом установлено, что вся обработка посуды и разносов происходит по правилам. Одежда и обувь соответствует нормам. Нарушений не обнаружено. Дезинсекция школы будет проведена в ближайшее время, — сообщил представитель городской администрации.

Местные жители также отметили, что тараканы в соседних со школой домах не редкость, возможно, это проблема всего микрорайона.

Тараканы в школе бегают рядом со столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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