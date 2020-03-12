Купили телефоны на 125 тысяч: три парня и девушки рассчитывались фальшивыми деньгами за гаджеты
В Новосибирске сотрудники полиции задержали четверых молодых людей — их подозревают в сбыте фальшивых денег. История началась еще в январе 2020 года - тогда в полицию сообщили, что в Новосибирске кто-то скупает телефоны на сайте объявлений и платит за них поддельными купюрами. Вскоре полицейские задержали жуликов.
— Трое парней в возрасте от 25 до 28 лет и 23-летняя девушка приобретали фальшивые пятитысячные банкноты через Интернет. Далее они сбывали поддельные деньги через сайт бесплатных объявлений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.
У молодых людей изъяли и кошельки с банковскими картами. Фото: ГУ МВД по НСО.
Известно, что молодые люди сбыли 25 поддельных 5-тысячных купюр. На эти деньги они купили четыре смартфона. В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что, возможно, телефонов было больше — точно это установит расследование. Полицейские изъяли у задержанных гаджеты, сим-карты, банковские карты и компьютеры, а еще несколько купюр — экспертиза установит, фальшивые ли они.
Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Парням избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке – подписка о невыезде.
Полиция задержала четырех фальшивомонетчиков в Новосибирске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU