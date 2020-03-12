Купили телефоны на 125 тысяч: три парня и девушки рассчитывались фальшивыми деньгами за гаджеты

12 Март 2020 2020-03-12T12:24:22+03:00

В квартирах подозреваемых нашли деньги — фальшивые ли эти купюры, установит экспертиза. Фото: ГУ МВД по НСО

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В Новосибирске сотрудники полиции задержали четверых молодых людей — их подозревают в сбыте фальшивых денег. История началась еще в январе 2020 года - тогда в полицию сообщили, что в Новосибирске кто-то скупает телефоны на сайте объявлений и платит за них поддельными купюрами. Вскоре полицейские задержали жуликов.

— Трое парней в возрасте от 25 до 28 лет и 23-летняя девушка приобретали фальшивые пятитысячные банкноты через Интернет. Далее они сбывали поддельные деньги через сайт бесплатных объявлений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

У молодых людей изъяли и кошельки с банковскими картами. Фото: ГУ МВД по НСО.

Известно, что молодые люди сбыли 25 поддельных 5-тысячных купюр. На эти деньги они купили четыре смартфона. В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что, возможно, телефонов было больше — точно это установит расследование. Полицейские изъяли у задержанных гаджеты, сим-карты, банковские карты и компьютеры, а еще несколько купюр — экспертиза установит, фальшивые ли они.

Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Парням избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке – подписка о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="304" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765922" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала четырех фальшивомонетчиков в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU