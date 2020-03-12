Навела красоту: сибирячка сходила в салон в салон красоты и попала под следствие

12 Март 2020 2020-03-12T07:48:38+03:00

Оказалось, что в косметическом салоне она потратила ворованные из банкомата деньги

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Житель Новосибирска обратился в полицию с заявлением о краже. В торговом центре он снимал деньги в банкомате, но отвлекся и ушел, забрав не всю сумму. В купюроприемнике осталось еще 14 тысяч рублей. Лишь спустя какое-то время мужчина вспомнил о деньгах, но когда вернулся, их уже не было. Это произошло в середине февраля.

Сотрудники полиции выяснили, что деньги забрала женщина, стоявшая в тот день рядом с банкоматом. Она увидела забытые купюры и тут же присвоила их.

— Личность женщины была установлена. Ей оказалась 41-летняя жительница Дзержинского района, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенные деньги женщина потратила в салоне красоты, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU