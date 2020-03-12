«Мама выгнала из дома, когда узнала о ребенке»: сибирячка снялась в шоу «Беременна в 16»

12 Март 2020 2020-03-12T07:27:43+03:00

От девушки, которая была в положении, отвернулась вся семья

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На телеканале «Ю» вышел новый эпизод популярного шоу «Беременна в 16». В выпуске за 11 марта героиней стала девушка из Новосибирска по имени Снежана. Она родилась в Сибири, но потом переехала в Москву, чтобы профессионально заниматься фигурным катанием катания. Снежана жила с мамой и старшей сестрой: отец не участвовал в ее воспитании.

Но в 14 лет девушка решила уйти из спорта: она переключилась на веселье и подружек. Кроме того, она решила бросить и школу — вместо 10 класса пойти в колледж и заниматься в модельной школе. Мама такой поступок не одобрила. Не одобрила она и будущего парня Снежаны — молодого человека Борю.

Пара пыталась заработать деньги как могла. Фото: телеканал «Ю»

— Она даже выгнала меня из дома. Я была в шоке, собрала рюкзак и ушла к Боре, — рассказывает Снежана.

Спустя несколько месяцев девушка узнала, что беременна. Она сразу рассказала эту новость подруге, но ни она, ни парень не обрадовались.

— После того как я рассказала всё маме, она опять выставила меня на улицу. Родная сестра стала уговаривать на аборт, обещала выслать деньги. От меня отвернулась вся моя семья, — переживала девушка.

Мама Снежаны часто критиковала дочь и выгоняла ее из дома. Фото: телеканал «Ю»

Поддержала влюбленных только мама Бори. Через несколько недель девушке удалось помириться с родной мамой, и пара переехала к ней. Боря и Снежана начали работать, парень сделал ей предложение, но расписаться им так и не удалось. Маму Снежаны снова не устроило, что дочь выбрала без нее свадебное платье и дату.

Беременность протекала сложно: Снежана и Боря постоянно ссорились, им не хватало денег даже на продукты. Девушка постоянно нервничала, много плакала. Несмотря на все конфликты, в день родов мама и возлюбленный героини были в роддоме. Снежана родила девочку, которую назвала Аделина.

«Мне казалось, что она самая маленькая в мире». Фото: телеканал «Ю»

— Я думала, что умру. Такое чувство, что по тебе едет поезд туда-обратно. Я решила рожать одна, мама и Боря ждали в коридоре. Но все эти муки стоили того ощущения, когда я взяла дочку на руки. Она была такая маленькая! Мне казалось, что она самая маленькая в мире, — рассказывает девушка.

Сейчас Снежана живёт вместе с семьей Бори в большом загородном доме в Москве. Они воспитывают ребёнка, работают и уже готовятся к первому совместному путешествию в Германию.

Теперь молодая семья живет с дочкой в загородном доме. Фото: телеканал «Ю»

БЕРЕМЕННА В 16. РОССИЯ 2 СЕЗОН, 3 ВЫПУСК. Телеканал Ю.Снежане 16 лет, и всей её жизнью руководит мама. С трех лет она растит из нее чемпионку в фигурном катании, так что об обычных девчачьих радостях, вроде свиданий и прогулок с подружками, Снежана могла только мечтать. В 14 девушка подняла бунт заявила, что бросает спорт и школу после 9 класса, и идет в школу моделей. Был громкий скандал, но со временем мама согласилась, что профессия модели неплохая перспектива. Вот только и на ней пришлось поставить крест, ведь Снежана беременна Кастинг в проект "Беременна в 16": https://www.u-tv.ru/castings/vserossiyskiy-kasting-na-2-y-sezon-realiti-beremenna-v-16/ Соцсети Беременна в 16: https://vk.com/beremenna16u https://www.instagram.com/beremenna_v16_/ Сайт канала Ю: https://www.u-tv.ru/ Соцсети канала Ю: Вконтакте: https://vk.com/uchannelrussia Инста: https://www.instagram.com/uchannelrussia/ Соцсети "Модель XL": https://vk.com/modelxlrussia https://www.instagram.com/_model_xl/ Соцсети "Я стесняюсь своего тела": https://www.instagram.com/telo_russia/ https://vk.com/yasstrussia Наш канал теперь в TikTok : https://www.tiktok.com/@uchannelrussia Самые свежие новости из мира шоу-бизнеса, а также рецепты читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/uchannelrussia

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