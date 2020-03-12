Новосибирцы на сутки застряли в норильском аэропорту: рассказываем, что случилось

12 Март 2020 2020-03-12T06:18:52+03:00

В авиакомпании объясняют, что свои коррективы в расписание внесла непогода

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Непогода доставила массу неприятностей пассажирам, которые должны были еще в среду, 11 марта, вылететь из Норильска в Новосибирск. Рейс авиакомпании NordStar задерживается на сутки. Борт должен был приземлиться в «Толмачево» еще вчера в 14.40, но до сих пор не прилетел.

- Причина тому - непогода в Норильске: из-за метели вылет самолета пришлось отложить, - объяснили корреспондентам КП-Новосибирск в авиакомпании NordStar. - Сейчас метеусловия улучшились: борт прилетит в новосибирск 12 марта в 12.10 по местному времени.

Далее самолет отправится из Новосибирска в Краснодар: рейс вылетит из Новосибирска в 13.10 по местному времени.

Уточнить всю необходимую информацию по рейсам можно в новосибирском аэропорту по тел. (383) 216-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU