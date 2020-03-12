2020-03-12T05:40:08+03:00
Общество

Ужасы из ТВ-экрана: вот что по-настоящему страшно!

Компания МТС запустила на спутниковой платформе трансляции телеканала «Настоящее страшное телевидение»
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На платформе будут транслироваться фильмы Уэса Крэйвена, Фрэнка Дарабонта, Гильермо дель Торо и именитые работы «короля ужасов» Стивен Кинга;

Жанры: хоррор, мистика и триллеры;

С помощью расширенного пакета Спутникового ТВ вы сможете посмотреть: Американскую историю ужасов, Обитель зла, Крик, Челюсти, Мертвая тишина и много новых по-настоящему страшных фильмов;

Смотрите в расширенном пакете Спутникового ТВ от МТС.

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