Прикинулся внуком: новосибирский мошенник выманил у пенсионерки 40 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T05:13:42+03:00

По телефону он соврал бабушке, что попал в беду

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Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Новосибирска. Его обвиняют в мошенничестве: позвонив в другой город, он обманул пожилую женщину.

Как установили правоохранители, летом 2019 года новосибирец купил мобильный телефон, две сим-карты и зарегистрировал на свое имя банковскую карту. Затем он наугад набрал номер: трубку взяла 77-летняя пенсионерка из Омска. Изменив свой голос, мошенник представился ее внуком и сказал, что совершил преступление. Затем он передал трубку якобы «полицейскому».

— Он сказал пенсионерке, что нужно заплатить 40 тысяч рублей, чтобы в полиции не завели дело на внука, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Перепуганная бабушка тут же через терминал отправила мошеннику деньги, а он перевел их себе на банковскую карту.

Жулик свою вину признал, а причиненный ущерб частично возместил. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

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