«Если не пристроим — выгоним на улицу»: волонтеры ищут хозяев бездомному псу

12 Март 2020 2020-03-12T04:07:25+03:00

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В Новосибирске ищут новое пристанище молодому псу, похожего на питбуля. В конце февраля его нашла пенсионерка возле остановки «Кафе Лада» и забрала себе домой. Пес был крупный, но с виду ласковый и дружелюбный. Однако женщина не рассчитала, что животное станет бунтовать и проявлять агрессию.

— Пес схватил за голову хозяйского кота: ел косточки, а кот к нему полез. Кота всего в крови увезли в клинику, неизвестно, выживет ли. До этого случая пёс не кидался на кошек, но кот полез к нему во время еды, — рассказала знакомая пенсионерки, волонтер Вероника Панкратова.

С людьми пес ласковый, но кидается на других животных. Фото: Вероника Панкратова

Волонтер добавила, что из пса прямо брызжет энергия: он резвый, на поводке спокойно не ходит. Он также кидается на собак, но к людям относится хорошо. Ему нужно правильное воспитание и, возможно, занятия с кинологом, чтобы его агрессия прошла.

— Женщина говорит, что если в ближайшее время пса никто не заберет, то она выпустит его обратно на улицу. Мне тоже некуда его забирать, на кураторстве много животных, — поделилась Вероника.

Сейчас волонтер ищет бесплатную передержку или финансовых кураторов для платной передержки. А лучше сразу прежних или новых хозяев животного.

Если вы готовы дать псу новый дом, просьба звонить по телефону 8-913-488-26-63.

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