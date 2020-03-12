2020-03-12T04:07:25+03:00
Дом. Семья

«Если не пристроим — выгоним на улицу»: волонтеры ищут хозяев бездомному псу

С резвым животным трудно управиться
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Возможности держать пса дома больше нет. Фото: Вероника ПанкратоваВозможности держать пса дома больше нет. Фото: Вероника Панкратова
Изменить размер текста:

В Новосибирске ищут новое пристанище молодому псу, похожего на питбуля. В конце февраля его нашла пенсионерка возле остановки «Кафе Лада» и забрала себе домой. Пес был крупный, но с виду ласковый и дружелюбный. Однако женщина не рассчитала, что животное станет бунтовать и проявлять агрессию.

— Пес схватил за голову хозяйского кота: ел косточки, а кот к нему полез. Кота всего в крови увезли в клинику, неизвестно, выживет ли. До этого случая пёс не кидался на кошек, но кот полез к нему во время еды, — рассказала знакомая пенсионерки, волонтер Вероника Панкратова.

С людьми пес ласковый, но кидается на других животных. Фото: Вероника Панкратова

С людьми пес ласковый, но кидается на других животных. Фото: Вероника Панкратова

Волонтер добавила, что из пса прямо брызжет энергия: он резвый, на поводке спокойно не ходит. Он также кидается на собак, но к людям относится хорошо. Ему нужно правильное воспитание и, возможно, занятия с кинологом, чтобы его агрессия прошла.

— Женщина говорит, что если в ближайшее время пса никто не заберет, то она выпустит его обратно на улицу. Мне тоже некуда его забирать, на кураторстве много животных, — поделилась Вероника.

Сейчас волонтер ищет бесплатную передержку или финансовых кураторов для платной передержки. А лучше сразу прежних или новых хозяев животного.

Если вы готовы дать псу новый дом, просьба звонить по телефону 8-913-488-26-63.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Если не пристроим — выгоним на улицу»: волонтеры ищут хозяев бездомному псу
В Новосибирской области 5 взрослых и двое детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Комп есть? А если найду?»: сибиряка позабавила «четкая» реклама в маршрутке
«Видимо, перестраивался»: тягач врезался в такси возле Речного вокзала
«Потолок рушится, пол перекосило»: люди жалуются на аварийный дом под Новосибирском, в котором страшно жить
«Он страдал от жуткой боли»: из-за неправильного лечения у кота начали гнить кости
«Выталкивали несколько часов»: в Новосибирске две скорые застряли в снегу
Из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили «Крымскую весну»
Рассказываем, что происходит в новосибирских магазинах после падения рубля
Металлические спички и «умная» лодка: выставка активного отдыха открылась в Новосибирске
Поиски новосибирца с татуировкой на руке завершились трагедией
Рассказываем, какие улицы почистили от снега в Новосибирске 11 марта
Под суд пойдут трое новосибирцев, которые убили и закопали на кладбище своего знакомого
Родители школьника, сломавшего руку на перемене, отсудили 70 тысяч
Tele2 открыла в Новосибирске салон связи нового формата
«Полная антисанитария»: новосибирцы отсудили ущерб за испорченный отпуск на Пхукете
Родные недоглядели: в Новосибирске пропала 61-летняя бабушка
Сибиряк похитил у бывшей жены дочку
Бойцы ОМОН возле ТЭЦ-2 всполошили сибиряков
Полицейские прикрыли в Бердске подпольное казино
Иномарка протаранила «Ниву» охранников в Советском районе
«Машину негде ставить»: сибирячка пожаловалась на огромные сугробы на парковке
Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе
Там сейчас не проехать: возле плотины ОбьГЭС произошла авария с грузовиком
«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей
Браконьер выложил фото с убитым медведем в соцсетях и попался полиции
«Шумно и грязно»: жители новосибирских многоэтажек требуют закрыть снегоплавильную станцию
Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу