«Видимо, перестраивался»: тягач врезался в такси возле Речного вокзала

12 Март 2020 2020-03-12T03:06:30+03:00

Такси и фура не поделили дорогу на Большевистской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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На улице Большевистской рядом с метро «Речной вокзал» случилось небольшое ДТП. Грузовик Volvo с полуприцепом столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris с наклейкой такси, наехав на него сзади. Это произошло вечером среды, 11 марта. Фото поделился один из подписчиков группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

От удара у «Хёндэ» получил небольшие повреждения: у него отвалился задний бампер. В итоге участники аварии так и остались стоять на одной из полос движения в сторону центра, мешая проехать другим автомобилистам. Информации о пострадавших не поступало.

Тем не менее подписчики группы посчитали, что события сложились немного иначе:

— Не буду утверждать, но мне кажется, что таксист перестраивался и зацепился бампером за грузовик.

— Так оно и было... Слепая зона для водителя фуры, — написали они в комментариях.

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