«Потолок рушится, пол перекосило»: люди жалуются на аварийный дом под Новосибирском, в котором страшно жить

12 Март 2020 2020-03-12T02:19:12+03:00

Люди утверждают, что один раз там обвалившийся потолок едва не упал на голову ребенку. Фото: предоставлено Людмилой

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Жители Барабинска жалуются на аварийный дом, в котором, по их словам, страшно жить. Люди утверждают, что один раз там обвалившийся потолок едва не упал на голову ребенку. Несколько семей, проживающих в старом деревянном здании, опасаются что ситуация может повториться. За помощью сибиряки обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

— Какое-то время назад, потолок обвалился у наших соседей, чуть было не упав на голову их сыну-второкласснику. Родители вовремя успели его оттащить в сторону. У других соседей потолок тоже на подпорке, ели ее убрать — обвалится. По дому просто страшно ходить. Само здание несколько раз горело, старая проводка часто искрит. Крыша, кроме всего прочего, еще и протекает, а весной вода выступает поверх пола из подвала. Сам пол жутко перекосило,- рассказала КП-Новосибирск Людмила,дочь женщины, проживающей в этом доме. — В квартире моей мамы обои держатся буквально на гвоздях, потому что из-за ручьев воды они просто отклеиваются. Потолок под тяжестью воды тоже пугающе нависает.

Потолок до и после того, как были проведены ремонтные работы. Фото: Константин Терещенко

Общественники обратились в прокуратуру Барабинска с требованием обязать администрацию города расселить жильцов аварийного дома, а также по факту неисполнения ГЖИ Новосибирской области обязанностей по контролю за техническим состоянием жилищного фонда. Ответ от прокуратуры пока не пришел, зато в группе «Вконтакте» «Гражданскому патрулю» написали с официальной страницы Правительства Новосибирской области.

— Многоквартирный дом № 72 по улице Ульяновская города Барабинска признан непригодным для проживания и подлежащим сносу 02.11.2017 года. По результатам осмотра было установлено повреждение балки перекрытия первого подъезда данного дома. При обследовании мест разрушения специалистами управляющей компании принято решение об устранении выявленных дефектов. На 6 марта 2020 года выполнены работы по очистке кровли от снега, замена балки и досок перекрытия. В виду того, что дом включен в реестр аварийного жилого фонда собственники и наниматели жилых помещений этого многоквартирного дома отказываются оплачивать текущий ремонт и текущее содержание общего имущества многоквартирного дома, — сообщалось в ответе.

Жители готовы предоставить квитанции, по которым видно, что им не выставляют суммы за содержание и уборку. Фото: Константин Терещенко

Тем не менее, депутат совета депутата Барабинска Константин Терещенко, к которому местные жители тоже обратились за помощью, утверждает, что на самом деле дела обстоят немного иначе.

— По факту, балку управляющая компания так и не поменяла, но потолок действительно был заделан досками. А что касается оплаты, то жители готовы предоставить квитанции, по которым видно, что им не выставляют суммы за содержание и уборку. А все остальное они оплачивают, — пояснил Константин Терещенко.

Люди жалуются на аварийный дом под Новосибирском, в котором страшно жить.

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