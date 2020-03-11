Металлические спички и «умная» лодка: выставка активного отдыха открылась в Новосибирске

11 Март 2020 2020-03-11T18:18:44+03:00

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В Новосибирском экспоцентре открылась выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири 2020», которая проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. На ней новосибирцы увидят новые модели лодок, охотничьих ножей, оружия, а также внедорожники и квадроциклы для детей.

Квадроцикл для детей.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Увидят гости выставки и одну из главных новинок - профессиональную лодку RIB-JET-MASTER 5500. Как говорят специалисты, она не имеет аналогов в мире: у нее есть композитное днище с тоннелем, благодаря которому лодке не страшно мелководье.

Колесо этого гиганта корреспонденту КП-Новосибирск была по шею при росте 1,70.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Еще один экспонат - квадроциклы гигантских размеров. Такому «монстру» не страшны ни болота, ни рельефные дороги и даже горы. К слову, одно колесо этого гиганта при росте в 1,7 метра будет вам по шею.

Есть на выставке и экспозиция ножей, и даже металлические спички. Эта конструкция состоит из двух частей. Одна выглядит как обыкновенная спичка, а другая - как наждачка.

Представлены охотничьи ножи. Возле мужчины в клетчатой куртке на столе сверху лежат те самые металлические спички.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Гвардейцы удивили новосибирцев комплексом воздушного видеонаблюдения. Эта система выследит не только недоброжелателя, но и способна увидеть с высоты 200 метров самые мелкие детали. В основном аэростат применяют в крупных уличных мероприятиях, а также для оценки масштабов лесных пожаров. Система проста: оболочка наполняется гелием в течение часа, к ней прикрепляется камера и комплекс взлетает вверх. Чтобы конструкция не улетела, крепят веревкой. А вот непосредственно камерой управляют пультом.

А еще зрители увидели различные чучела. Если и вы хотите все это посмотреть, то обязательно приходите на выставку!

Эта камеры крепится к оболчку. Ей управляют на расстоянии высоты в 200 метров.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU